Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира. Мировое первенство стартует 7 марта в норвежском Эстерсунде смешанной эстафетой.

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира. Мировое первенство стартует 7 марта в норвежском Эстерсунде смешанной эстафетой.Сборную России в первой гонке на турнире будут представлять Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.Напомним, что чемпионат мира по биатлону продлится до 17 марта. В состав мужской сборной помимо Малышко и Логинова также вошли Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.У женщин помимо Юрловой-Перхт и Павловой включены в заявку Светалана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Старых, Анастасия Морозова и Лариса Куклина.Отметим, что накануне появилась информация о том, что Московская лаборатория может содержать компрометирующие данные на Гараничева, Малышко и ряд других спортсменов сборной России.