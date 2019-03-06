Во французском Гренобле в эти минуты почти две тысячи человек участвуют в Белом марше соболезнования. После трех суток ожесточенных столкновений с полицией, массовых поджогов автомобилей и попытки ворваться в мэрию с битами и арматурой, власти пошли на компромисс.

Во французском Гренобле в эти минуты почти две тысячи человек участвуют в Белом марше соболезнования. После трех суток ожесточенных столкновений с полицией, массовых поджогов автомобилей и попытки ворваться в мэрию с битами и арматурой, власти пошли на компромисс. Перед теми, кто решил отомстить за смерть укравших скутер подростков арабского происхождения, выступили их родители и прокурор. Который, к слову, посоветовал прессе держаться формулировок "несчастный случай".Почему европейская пресса называет Гренобль французским Чикаго и действительно ли потушен тлеющий огонь уличных войн.Каждый день Гренобль приводят в порядок. Чем горячее было ночью, тем больше у полиции работы утром. По 6 сожженных машин в каждом дворе.Эвакуаторы работают по всему Греноблю, грузят две машины, возможно, заберут и вот эту — она тоже задета. Это Олимпийская деревня. Здесь в ночь на вторник и был центр беспорядков и поджогов. Полиция старается работать быстро и до беспорядков входить сюда без необходимости не рекомендовалось.Двое погибших подростков, из-за которых и началась революция в Гренобле, были как раз из Мистраля. Угнали скутер, были замечены — удирали без шлемов по тротуарам, автотрассе. Когда пришла новость о том, что они разбились — проснулись все пригороды.Три дня в полицию по ночам летали коктейли Молотова, тяжелые мячи, мячи для петанка, полиция отвечала из травматических ружей и залпами газа. Есть пострадавшие с обеих сторон. Местные жители считают, что ДТП спровоцировали полицейские, в социальных сетях призывают мстить. "Они не пощадили наших братьев мы не пощадим их" — говорится в сообщении.Не самым приятным местом для жизни Гренобль стал давно. Окруженный Альпами и мигрантскими кварталами, город называют французским Чикаго — наркотики оружие можно найти спокойно. Рынок недвижимости который год отрицательно активен -французы продают дома, пытаясь уехать. Мэр города сегодня пообещал прийти на похороны одного из погибших подростков — он еще надеется, что это ДТП не станет началом многомесячной городской войны.