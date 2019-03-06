Бывшая участница золотого состава группы ВИА Гра Надежда Грановская рассказала, что пышные формы помешали ей исполнить мечту. Меж тем, артистка отмечает, что никогда не решится на пластику.

Бывшая участница "золотого"состава группы "ВИА Гра" Надежда Грановская рассказала, что пышные формыпомешали ей исполнить мечту. Меж тем, артистка отмечает, что никогда не решитсяна пластику.Грановская стала широкоизвестна после того, как вместе с Верой Брежневой и Альбиной Джанабаевой попала в руки продюсера Константина Меладзе. Именно благодаря огромному бюсту Надежде посчастливилось стать частью "ВИА Гры" и обрести армию поклонников.Трудно поверить, что много летназад Грановская стеснялась своих форм. "Выдающиеся" пропорции помешали ей сделатькарьеру танцовщицы."Когда-то в детстве ямечтала стать балериной и даже год занималась в балетной школе, но не для того,чтобы выйти на сцену и с худенькими, тоненькими девочками станцевать. Несмотряна то, что мы были приблизительно одного возраста, я была кровь с молокомдевушка", – призналась знаменитость.Артистка отметила, что современем ей удалось избавиться от комплексов и принять себя. Сейчас Надежданастолько уверена в своей красоте, что оказывается от ретуши фотографий. Дажестареть Грановская планирует естественно, она никогда не обращалась кпластическому хирургу и не собирается делать это в будущем."Даже когда есть морщины,это все равно красиво. Безусловно, я пользуюсь масками, конечно, у меня кожаустает от грима, от усталости", – призналась знаменитость.Надежда восстанавливает кожу масками, частопосещает баню и правильно питается. По мнению знаменитости, от того, что мыупотребляем в пищу, зависит наш внешний вид. Однако, звезда считает, что истязатьсебя диетами тоже не нужно. "Выбирай все то, что тебе комфортно. Главное безкрайностей. Потому что какие-то диеты тоже абсолютно бесполезны. Как мнекажется, большинство людей вводят в депрессуху", – цитирует Грановскую .