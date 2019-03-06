Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить дневной показ пропагандирующих секс и разврат программ. Под опалу попало и реалити-шоу Дом-2.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложилзапретить дневной показ "пропагандирующих секс и разврат" программ. Подопалу попало и реалити-шоу "Дом-2".Народный избранникпредложил новую культурную доктрину и направил ее в Минкульт. Она предполагаетуголовно наказывать для организаторов "взрослых передач" наравне ссутенерами. Относится это и к реалити-шоу "Дом-2".По мнению Милонова,телевидение должно рассматриваться, как вид искусства и носить образовательнуюфункцию. Однако, по его словам, сегодня главным критерием является рейтинг. Впример он привел ряд выпусков программ о скандально известной Диане Шурыгиной. Депутатпредлагает введение возрастного ограничения для участников ток-шоу.Также Милонов заявил, чтоконтент телевидения должен обсуждаться с народом. "Если мы будетруководствоваться только рейтингом, то такие программы, как "Дом-2","Каникулы в Мексике" и другой шлак займет весть эфир", – цитирует Милонова .Он добавил, что Россия теряет нравственные устои.Согласен с доктринойдепутата актери шоумен Никита Джигурда. По его словам, ток-шоу давно превратились в грязь и с ними надо бороться. Вподтверждение своим словам артист привел собственный печальный опыт.Джигурда заявил, что наток-шоу творится беспредел. "Двадцатки ток-шоу распространяли клевету и ложь вмой адрес, вбрасывали оскорбительный фэйк", – поделился актер.Напомним, это непервый раз, когда парламентарий Милонов негативно отзывается о ток-шоу и, вчастности, . В прошлом году он заявил, что все участники живут"как кролики", и призвал убрать из эфира передачу. По его мнению, пропагандирует нездоровые семейные отношения и отрицательно влияет намолодежь.