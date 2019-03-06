Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил
запретить дневной показ пропагандирующих секс и разврат программ. Под
опалу попало и реалити-шоу Дом-2.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил
запретить дневной показ "пропагандирующих секс и разврат" программ. Под
опалу попало и реалити-шоу "Дом-2".
Народный избранник
предложил новую культурную доктрину и направил ее в Минкульт. Она предполагает
уголовно наказывать для организаторов "взрослых передач" наравне с
сутенерами. Относится это и к реалити-шоу "Дом-2".
По мнению Милонова,
телевидение должно рассматриваться, как вид искусства и носить образовательную
функцию. Однако, по его словам, сегодня главным критерием является рейтинг. В
пример он привел ряд выпусков программ о скандально известной Диане Шурыгиной. Депутат
предлагает введение возрастного ограничения для участников ток-шоу.
Также Милонов заявил, что
контент телевидения должен обсуждаться с народом. "Если мы будет
руководствоваться только рейтингом, то такие программы, как "Дом-2",
"Каникулы в Мексике" и другой шлак займет весть эфир", – цитирует Милонова .
Он добавил, что Россия теряет нравственные устои.
Согласен с доктриной
депутата актер
и шоумен Никита Джигурда. По его словам, ток-шоу давно превратились в грязь и с ними надо бороться. В
подтверждение своим словам артист привел собственный печальный опыт.
Джигурда заявил, что на
ток-шоу творится беспредел. "Двадцатки ток-шоу распространяли клевету и ложь в
мой адрес, вбрасывали оскорбительный фэйк", – поделился актер.
Напомним, это не
первый раз, когда парламентарий Милонов негативно отзывается о ток-шоу и, в
частности, . В прошлом году он заявил, что все участники живут
"как кролики", и призвал убрать из эфира передачу. По его мнению, пропагандирует нездоровые семейные отношения и отрицательно влияет на
молодежь.