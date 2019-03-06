Усиление охраны Крымского моста не сулит Незалежной ничего хорошего. Украинская общественница Тамила Ташева уверена: Москва направила военные катера к Крымскому мосту, чтобы обострить отношения с Киевом.

Усиление охраны Крымского моста не сулит Незалежной ничего хорошего. Украинская общественница Тамила Ташева уверена: Москва направила военные катера к Крымскому мосту, чтобы обострить отношения с Киевом.По ее словам, Россия превращает Крым в военную базу. Кремльякобы заинтересован в том, чтобы устраивать у Крымского моста провокации, вкоторых он потом обвинит Киев, передают слова Ташевой украинские СМИ со ссылкойна "Обозреватель".Переправу через Керченский пролив общественница назвала"символом" для россиян, которые, мол, совершенно безосновательнополагают, что Украины хочет его разрушить. К слову, из Киева уже неоднократнодоносились призывы уничтожить Крымский мост.По ее мнению, любой инцидент на полуострове и на Крымскоммосту в итоге обернется против Украины. Она напомнила про обострение в Азовскомморе, про задержание украинских моряков в ноябре прошлого года. Это привело крезкому ограничению возможностей вооруженных сил Незалежной на море.На днях для охраны Крымского моста в Керчь прибыли двадесантных катера Росгвардии, прошедшие испытания в Севастополе. Суда оснащенынавигационным и радиотехническим оборудованием и способны маневрировать наскорости до 80 километров в час при любой погоде.Безопасность обеспечивают и кораблиЧерноморского флота. Так, корвет "Вышний Волочек" оснащен новейшимикрылатыми ракетами "Калибр". Ими российские военные наносили удары побоевикам в Сирии.На Украине полно горячих голов, призывающих к атаке. Одни предлагают подорвать переправу, другие высказывают идеюнанести по ней артиллерийский или авиационный удар.