Государственная дума отклонила о наследовании страховых пенсий по старости. Документ был предложен Справедливой Россией. Рассчитывать гарантированный период предполагалось по формуле: ожидаемая продолжительности жизни россиян плюс 5 лет.

Государственная дума отклонила законопроект "Справедливой России" о наследовании страховых пенсий по старости.Документ, который должен был сделать право на получение страховых пенсий наследуемым, был внесен в Думу в сентябре 2018 года. Рассчитывать гарантированный период предполагалось по формуле: ожидаемая продолжительности жизни россиян плюс 5 лет.Сейчас наследование страховой пенсии возможно только в одном случае: родственники могут получить одну выплату за месяц, в котором наступила смерть пенсионера, если при жизни он этого сделать не успел. Как пояснили в Пенсионном фонде, этот законопроект смешивает принципы гражданского законодательства и законодательства о социальном страховании.Как сообщает РИА Новости, документ мог ущемить права нетрудоспособных иждивенцев умершего на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца. Также в законопроекте не определен порядок наследования пенсии по инвалидности.