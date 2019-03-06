Украинский суд отклонил очередную апелляцию на незаконность ареста нашего коллеги — главреда сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Сегодня 245 дней как он находится за решеткой только за то, что добросовестно выполнял свои служебные обязанности. Прокуратура же подводит всё под статью о госизмене и уже передала Кириллу обвинительный акт.

Украинский суд отклонил очередную апелляцию на незаконность ареста нашего коллеги — главреда сайта "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Сегодня 245 дней как он находится за решеткой только за то, что добросовестно выполнял свои служебные обязанности. Прокуратура же подводит всё под статью о госизмене и уже передала Кириллу обвинительный акт. В ближайшие дни его переведут из Херсонского СИЗО в Киев — на суд. А сотрудники СБУ тем временем вломились с обысками к ещё одному украинскому журналисту, который осмелился критиковать нынешние власти.Адвокаты снова обжалуют арест, но судья продиктованного решения не меняет. Кирилла Вышинского оставляют под стражей — он в изоляции уже десять месяцев."После выборов, когда всё будет во власти суда, он примет справедливое решение, которым оправдает Кирилла", — рассказал Андрей Доманский, адвокат Кирилла Вышинского.Главного редактора информагентства обвиняют в том, что он поддержал самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. Сегодня в материалах уголовного появились еще 4 статьи."Это и незаконный оборот оружия и разжигание межнациональной розни. Обвинение настроено решительно на применение к нему суровой меры наказания", — заявила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России.Он сам не так много писал. На страницах своего интернет-издания давал возможность высказаться другим. В рубрике "Точка зрения" публиковался и Владимир Скачко. Вот фрагмент его интервью 2014 года: о свободе слова в несвободной стране: "Заткнуть рот всем несогласным. Разговаривать тихо и несогласие высказывать унитазу".Он осмелился рассуждать о том, что Крым не уходит, а возвращается в Россию. Киевских вождей обвинил в неумении руководить страной. Спустя пять лет к нему домой пришли с обысками."Видимо определенному количеству кандидатов в президенты Украины, включая действующего президента, не нравится то, что я пишу, освещая эти выборы, и чтобы этого не делал, я должен посидеть в тюрьме", — рассказал Владимир Скачко, журналист.Теперь следствие рассматривает версию "о преступном сговоре" двух журналистов — Вышинского и Скачко. Из-за использования фраз "гражданская война" и "киевский режим" Владимира Скачко вызывают на допрос. Журналиста Руслана Коцабу тоже обвиняли в госизмене."Этот камуфляжно-сыроварный режим, который мы полушутя, полусерьезно называли хунтой, держится исключительно на страхе репрессий", — рассказал Коцаба.Киевская власть настолько уязвима, что боится каждого печатного слова. Порошенко как заправский слесарь закручивает гайки в СМИ. Хотя в начале своего срока, пока президентского, он только и говорил о свободе и демократии."Можем ли мы, украинские журналисты, не просто надеяться, а быть уверены в том, что в стране будет свобода слова? – Нет. Это была шутка, надеюсь, что вы поняли", — заявил журналистам Порошенко.Разговоры эти он быстро свернул, обещания забыл. В период его правления несогласных с ним журналистов убивают, выкидывают из страны, сажают по сфабрикованным делам.Порошенко больше не отвечает на вопросы о свободе слова."Почему преследуете журналистов? Где свобода слова? — Вы нам мешаете. Вас двое, покричите между собой".На Украине не решают проблемы с позиции закона, только с позиции силы. Вот и Кирилл Вышинский нужен Порошенко, как жертва, которую он принесет на алтарь президентских выборов.