В Нарьян-Маре завершилась первая мотоэкспедиция в Заполярье. Трое экстремалов прошли на мотоцикле почти 1,5 тысячи километров по заснеженной тайге и бездорожью. К поездке готовились серьезно. На мотоцикл установили обогрев ручек, новую резину, ветрозащиту и мощный аккумулятор.

В Нарьян-Маре завершилась первая мотоэкспедиция в Заполярье, сообщает ГТРК "Поморье". Трое экстремалов прошли на мотоцикле почти 1,5 тысячи километров по заснеженной тайге и бездорожью. К поездке готовились серьезно. На мотоцикл установили обогрев ручек, новую резину, ветрозащиту и мощный аккумулятор.- Шипы на колеса устанавливали сами. Вся резину получилась почти кроссовой.Финальный марш-бросок от Усинска до Нарьян-Мара достался Артему Кравченко. За рулем мотоцикла он штурмовал снежную тундру наравне с грузовиками. "Было несколько сложных участков, но все прошло нормально", — рассказал участник экспедиции "За Полярный круг на мото" Артём Кравченко.Маршрут проходил в основном по бездорожью. Команда стартовала на мотоцикле "БМВ" с коляской из Кирова. Далее их путь пролегал через Сыктывкар, Усинск и Ухту. Все участники — опытные путешественники."Объединяемся по интересам. Кто-то хочет научиться мотоциклом управлять, кто-то путешествовать. У всех ребят - большой стаж в мототуризме, в том числе по международным поездкам. Они были в Монголии, Европе, странах СНГ и даже на Байкале", — отметил организатор экспедиции Илья Сабанцев.Экстремалы решили пересечь и Полярный круг. По словам участников, основная цель экспедиции — испытать себя. Дорога до Нарьян-Мара оказалось непростой. Здесь команда планирует сделать короткий перерыв и снова отправится в путь, чтобы успеть домой к 8 марта.