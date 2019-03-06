Василеостровский суд Санкт-Петербурга встал на сторону мужчины, который потребовал у городского дорожного предприятия возместить ему моральный ущерб от падения на тротуаре. Изначально пострадавший просил 700 тысяч рублей, но в итоге сумма снизилась до 500 тысяч.

Василеостровский суд Санкт-Петербурга встал на сторону мужчины, который потребовал у городского дорожного предприятия возместить ему моральный вред от падения на тротуаре. Изначально пострадавший просил 700 тысяч рублей, но в итоге сумма снизилась до 500 тысяч, сообщает агентство ТАСС.Известно, что истец упал на 5-й Красноармейской улице и получил травму в декабре 2017 года. Экспертиза показала, что виновата компания "Центр", которая отвечает за состояние тротуаров в это месте. Также это предприятие следит за дорожной сетью в Центральном, Адмиралтейском, Московском, Фрунзенском и Петроградском районах Санкт-Петербурга.