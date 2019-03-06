Март испытывает москвичей непогодой: утренний дождь перешел в снегопад, на дорогах скользко, дует резкий ветер, к тому же растет атмосферное давление.

Март испытывает москвичей непогодой: утренний дождь перешел в снегопад, на дорогах скользко, дует резкий ветер, к тому же растет атмосферное давление.На смену оттепели снова пришли морозы. Если вчера температура воздуха достигала плюс 6 градусов, рано утром шел дождь, то сейчас столбик термометра опустился уже до минус 2 градусов. В результате на дорогах сильная гололедица.К тому же на улице сильный ветер, местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Объявлен желтый уровень погодной опасности.Скачки температуры сопровождаются заметными колебаниями атмосферного давления: с отметки чуть ниже 730 миллиметров ртутного столба сегодня оно поднимется до 753 миллиметров. Врачи предупреждают, что у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие."Что не рекомендуется делать в это время? Ну, во-первых, нельзя переедать, потому что желудочно-кишечный тракт работает немножко в более замедленном режиме. Лучше употреблять овощи, фрукты", — говорит Ирина Филатова, главный врач частной клиники.Такие скачки атмосферного давления характерны для начала весны. Уже к 8 марта давление снова упадет почти на 15 отметок и достигнет 740 миллиметров ртутного столба. Так что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит позаботиться о здоровье, в частности, исключить повышенные физические нагрузки.Потенциально опасная погода задержится в столице на несколько дней. Сохраняется также угроза сильных порывов ветра. Пешеходам лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобилистов призывают снизить скорость и увеличить дистанцию. К вечеру температура понизится до 8 градусов ниже нуля, а местами и до минус 12 градусов.