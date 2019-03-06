В ходе осмотра места происшествия полицейскими было обнаружено и изъято несколько брикетов с веществом неизвестного происхождения, общей массой более двух килограммов...

В ходе патрулирования территории сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное на Тамбовской улице задержали 31-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств.При виде полицейских молодой человек выбросил пакет и попытался скрыться, но был задержан. В ходе осмотра места происшествия полицейскими было обнаружено и изъято несколько брикетов с веществом неизвестного происхождения, общей массой более двух килограммов.Согласно проведенному исследованию часть изъятого в количестве 100 граммов содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22