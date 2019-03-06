В Норильском аэропорту полицейские задержали неадекватного пассажира, направлявшегося в Красноярск. Нетрезвого нарушителя сняли с рейса и отстранили от полета. Составлен административный протокол. Задержанного могут привлечь и к уголовной ответственности.

В Норильском аэропорту полицейские задержали неадекватного пассажира, направлявшегося в Красноярск. Нарушителя сняли с рейса и отстранили от полета. Но в дежурной части 43-летний дебошир продолжил вести себя агрессивно. Он оскорблял сотрудников, требовал нести его сумку, а позже закурил.Задержанный находился в нетрезвом состоянии, что подтвердила медицинская экспертиза. В отношении мужчины составлен административный протокол. Однако не исключено, что пассажир понесет уголовную ответственность, передает ГТРК "Красноярск".