В Егорьевске обычный покупатель обезвредил дерзкого грабителя, который пытался совершить вооруженный налет на продуктовый магазин.

В Егорьевске обычный покупатель обезвредил дерзкого грабителя, который пытался совершить вооруженный налет на продуктовый магазин.Происходящее в торговом зале зафиксировала камера наблюдения. Преступник в маске подошел к кассе, и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему всю наличность. Скрутить злоумышленника попытался другой посетитель, завязалась драка. Продавцы, тем временем, вызвали полицию. Спустя несколько минут налетчика задержали."В ходе осмотра места совершения преступления изъяты пневматический пистолет и маска, используемая для совершения нападения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.