В сарае разгововор домашних животных.
Кошка:
- Совсем плохо жить стало, хозяин третий день не кормит. Мыши и те поразбегались. Прийдет зима даже незнаю как жить будем, наверно буду искать нового хозяина.
Коза:
- И мне ни сена, ни зерна хозяин не заготовил. Прийдет зима точно голодать буду. Так, что наверно и я уйду.
Мышка собаке:
-Ну а ты Сирко, что делать будешь?
Сирко:
- Вчера хозяин с хозяйкой разговаривал, говорит: ""Cовсем мы обнищали прийдет зима у Сирка х@#й сосать будем."" Так что я пока наверно останусь...
еще анекдот!