06.03.2019

2019-03-06 18:50:57

При пожаре в центре Казани пострадал бездомный

В ночь на 6 марта в экстренные службы Казани поступило сообщение о пожаре в заброшенном трехэтажном здании на улице Саид-Галеева в Вахитовском районе города, передает портал . К моменту прибытия пожарных огонь охватил помещение на последнем этаже и чердак. Общая площадь горения составила 350 квадратных метров. В результате ЧП пострадал мужчина 1974 года рождения без определенного места жительства. Его доставили в больницу с отравлением продуктами горения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.