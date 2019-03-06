Артист впервые за два месяца
опубликовал в Instagram совместное
фото с супругой Агатой Муцениеце. Поклонники активно обсудили пост, который
сделал Павел Прилучный.
Артист впервые за два месяца
опубликовал в Instagram совместное
фото с супругой Агатой Муцениеце. Поклонники активно обсудили пост, который
сделал Павел Прилучный.
Кадр был сделан на премьерном показе исторической драмы "Тобол". В
фильме жена Павла Прилучного сыграла одну из ролей вместе с Павлом Табаковым.
На снимке звезда сериала "Мажор" с супругой – на красной дорожке светского
мероприятия. Прилучный держит Муцениеце за талию. Судя по фото, у Павла и Агаты
в отношениях все в порядке – супруги выглядят вполне счастливыми.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что в семье актера не все так
гладко. Сообщалось, что Павел Прилучный якобы избил свою избранницу.
Поклонники артиста
призвали его беречь возлюбленную. "Паша, береги жену! Она у тебя замечательная", "Красавчики!!", "Молодцы",
"Агата не только красавица жена, но и гордость Павла!", – высказались
фолловеры.
Некоторым подписчикам
показалось, что Агата Муцениеце – в интересном положении. "Беременная что ли?", "Кажется, Агата беременная",
– написали комментаторы о жене
Как
писали "Дни.ру", ранее увез супругу в Италию. В Венеции 1 марта
артисты отметили 30-летие Агаты Муцениеце. Отметим, что звездную пару донимают сплетни, то и дело появляющиеся в СМИ. Таблоиды
постоянно пишут о кризисе в отношениях артистов, чем порядком им надоели.