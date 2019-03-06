Артист впервые за два месяца опубликовал в Instagram совместное фото с супругой Агатой Муцениеце. Поклонники активно обсудили пост, который сделал Павел Прилучный.

Артист впервые за два месяцаопубликовал в Instagram совместноефото с супругой Агатой Муцениеце. Поклонники активно обсудили пост, которыйсделал Павел Прилучный.Кадр был сделан на премьерном показе исторической драмы "Тобол". Вфильме жена Павла Прилучного сыграла одну из ролей вместе с Павлом Табаковым.На снимке звезда сериала "Мажор" с супругой – на красной дорожке светскогомероприятия. Прилучный держит Муцениеце за талию. Судя по фото, у Павла и Агатыв отношениях все в порядке – супруги выглядят вполне счастливыми.Ранее в СМИ появились публикации о том, что в семье актера не все такгладко. Сообщалось, что Павел Прилучный якобы избил свою избранницу.Поклонники артистапризвали его беречь возлюбленную. "Паша, береги жену! Она у тебя замечательная", "Красавчики!!", "Молодцы","Агата не только красавица жена, но и гордость Павла!", – высказалисьфолловеры.Некоторым подписчикампоказалось, что Агата Муцениеце – в интересном положении. "Беременная что ли?", "Кажется, Агата беременная",– написали комментаторы о женеКакписали "Дни.ру", ранее увез супругу в Италию. В Венеции 1 мартаартисты отметили 30-летие Агаты Муцениеце. Отметим, что звездную пару донимают сплетни, то и дело появляющиеся в СМИ. Таблоидыпостоянно пишут о кризисе в отношениях артистов, чем порядком им надоели.