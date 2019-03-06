Приморские спасатели ищут пропавшего рыбака в районе острова Скребцова. Житель Владивостока ушел на рыбалку еще третьего марта. Сегодня же в Амурском заливе под лед провалились двое рыбаков, один из них погиб.

Сотрудники Приморской краевой спасательной службы ищут рыбака, пропавшего в Амурском заливе. Поиски организованы в районе острова Скребцова. Как стало известно, житель Владивостока ушел на рыбалку еще третьего марта и до сих пор не вернулся. Такие данные "Вести: Приморье" озвучили в ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГО и ЧС.Еще несколько инцидентов с рыбаками, по данным краевой поисково-спасательной службы, произошли сегодня в Амурском заливе. Там под лед провалились двое рыбаков. Для одного из них ЧП закончилось трагически — к моменту прибытия спасателей на катере на воздушной подушке рыбак утонул. Второй инцидент произошел днем в районе острова Скребцова. Провалившегося под лед мужчину спасатели ГИМС успели достать. Пожилого мужчину с признаками переохлаждения передали сотрудникам "скорой". Еще нескольким рыбакам-любителям была оказана помощь.Спасатели предупреждают, что находиться на акватории сейчас опасно: из-за усиления ветра идет активный взлом ледового поля.