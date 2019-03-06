Одна из главных целей иностранных шпионов в России — наработки в области новейшего вооружения. В прошлом году сотрудники ФСБ обезвредили около шестисот агентов спецслужб других стран. Об этом рассказал Владимир Путин на расширенной коллегии ведомства. Помимо борьбы со шпионажем, ФСБ необходимо сосредоточить усилия на проблеме терроризма и коррупции.

Одна из главных целей иностранных шпионов в России — наработки в области новейшего вооружения. В прошлом году сотрудники ФСБ обезвредили около шестисот агентов спецслужб других стран. Об этом рассказал Владимир Путин на расширенной коллегии ведомства. Помимо борьбы со шпионажем, ФСБ необходимо сосредоточить усилия на проблеме терроризма и коррупции.Борьба с террором остается приоритетной. Но в наступившем году президент ставит перед сотрудниками ФСБ новые ключевые задачи: обеспечение экономической безопасности — защита законных интересов предпринимателей. То, о чем Путин говорил в своем послании и на коллегии МВД. Другая важная задача — защита информации. В условиях самого настоящего кибернаступления, которое ведется против России.Но сначала президент благодарит офицеров за эффективную работу в прошлом году. По линии антитеррора и прежде всего на чемпионате мира по футболу. А также во время избирательных кампаний.Но требования к работе спецслужб сейчас как никогда высоки — на фоне вызовов, с которыми сталкивается Россия."Вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО, а решение Соединенных Штатов выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку и к сожалению, не в лучшую сторону", — заявил Путин.И тем не менее, ФСБ успешно противодействует терроризму. Только за последние 10 лет число преступлений террористической направленности снизилось более чем в 100 раз. Но ФСБ и дальше должна действовать на опережение, выявлять на ранних стадиях и срывать планы боевиков."У террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов. Причем, как показывает ситуация и у нас, и в других странах, за этими преступлениями могут стоять, как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку. Нужно использовать новые формы и методы противодействия таким угрозам", — поставил задачу президент.В том числе и развивая сотрудничество с коллегами из стран-партнеров по ОДКБ и ШОС.Результативной назвал глава государства работу контрразведки. Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность почти 600 шпионов."Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении. Всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Особенно это касается защиты данных в разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения. А также о передовых технологиях военного и двойного назначения. Контроль здесь должен быть самым строгим и тщательным. Но, разумеется, уважаемые коллеги, хочу подчеркнуть и обратную сторону этой медали, при этом, как сейчас говорят, этот контроль должен быть умным. Искусственных препятствий создавать не нужно. Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимом секретности", — предостерег руководитель страны.Путин ставит задачу — активнее выявлять преступные схемы, которые наносят ущерб государству и бизнесу. В том числе пресекать злоупотребления на финансовых рынках, оперативно реагировать и на нарушение прав предпринимателей со стороны силовых органов.Необходимо повышать безопасность национальных информационных ресурсов. Оперативно ликвидировать кибератаки на органы власти, крупные национальные компании."По сути это хорошо спланированные масштабные операции, способные нанести серьезный урон национальным интересам нашей страны. Мы должны быть готовы к тому, что такое кибернаступление против России будет продолжаться, а угрозы, связанные с ним, нарастать. В этой связи важно своевременно принимать дополнительные меры по защите критической информационной инфраструктуры. Развивать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", — отметил Путин.Серьезные задачи стоят перед пограничной службой ФСБ. Госграница получает новую технику — введены в эксплуатацию 14 новых комплексов в пунктах перехода. Необходимо и дальше модернизировать инфраструктуру пограничных участков.