В России активизировались иностранные шпионы, контрразведка раскрывает их в среднем по одному в день. На коллегии ФСБ Владимир Путин основные озвучил задачи агентов вражеских спецслужб.

В России активизировались иностранные шпионы, контрразведкараскрывает их в среднем по одному в день. На коллегии ФСБ Владимир Путин основныеозвучил задачи агентов вражеских спецслужб.Зарубежные шпионы наращивают активность в России и пытаются влиятьна процессы в стране. Они всеми путями ищут доступ к сведениям политического,экономического, научного и технологического характера.В прошлом году нашим контрразведчикам удалось вывести на чистуюводу 129 кадровых сотрудников и 465агентов иностранных спецслужб, сообщил Путин. Президент дал строгий наказсиловикам."Работа должна быть эффективной, ежедневной, строиться насовременных методах. Особенно это касается защиты данных о разработках,испытаниях и производстве перспективных систем вооружения, а также о передовыхтехнологиях военного и двойного назначения", – цитирует главугосударства РИА Новости.Президент напомнил и об ошибках прошлого, когда многиеперспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемыхрежимов секретности. Научным изобретениям не давали ход, опасаясь их обнародовать.Владимир также сообщил о высоком числе предотвращенныхв России терактов. Около 20 взрывов готовили террористы и такой уровеньсохраняется последние три года. Большую роль в поиске подпольных ячеек играет оперативнаяработа сотрудников ФСБ, отметил президент.Новая составляющая гибридной войны против России –кибератаки. По словам , в последние годы они участились. Страна должнабыть готова, что такое кибернаступление будет продолжаться, предупредил главагосударства. Поэтому важно повысить безопасность национальных информационныхресурсов и оперативно ликвидировать атаки на органы власти, госкорпорации,операторов связи и крупные компании, резюмировал президент.