В России активизировались иностранные шпионы, контрразведка
раскрывает их в среднем по одному в день. На коллегии ФСБ Владимир Путин основные
озвучил задачи агентов вражеских спецслужб.
В России активизировались иностранные шпионы, контрразведка
раскрывает их в среднем по одному в день. На коллегии ФСБ Владимир Путин основные
озвучил задачи агентов вражеских спецслужб.
Зарубежные шпионы наращивают активность в России и пытаются влиять
на процессы в стране. Они всеми путями ищут доступ к сведениям политического,
экономического, научного и технологического характера.
В прошлом году нашим контрразведчикам удалось вывести на чистую
воду 129 кадровых сотрудников и 465
агентов иностранных спецслужб, сообщил Путин. Президент дал строгий наказ
силовикам.
"Работа должна быть эффективной, ежедневной, строиться на
современных методах. Особенно это касается защиты данных о разработках,
испытаниях и производстве перспективных систем вооружения, а также о передовых
технологиях военного и двойного назначения", – цитирует главу
государства РИА Новости.
Президент напомнил и об ошибках прошлого, когда многие
перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых
режимов секретности. Научным изобретениям не давали ход, опасаясь их обнародовать.
Владимир также сообщил о высоком числе предотвращенных
в России терактов. Около 20 взрывов готовили террористы и такой уровень
сохраняется последние три года. Большую роль в поиске подпольных ячеек играет оперативная
работа сотрудников ФСБ, отметил президент.
Новая составляющая гибридной войны против России –
кибератаки. По словам , в последние годы они участились. Страна должна
быть готова, что такое кибернаступление будет продолжаться, предупредил глава
государства. Поэтому важно повысить безопасность национальных информационных
ресурсов и оперативно ликвидировать атаки на органы власти, госкорпорации,
операторов связи и крупные компании, резюмировал президент.