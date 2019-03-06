Выход Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также расширение военного присутствия НАТО у российских границ – все это расшатывает мировую безопасность и негативно сказывается на оперативной обстановке, заявил Владимир Путин на коллегии ФСБ.

Выход Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также расширение военного присутствия НАТО у российских границ, – все это расшатывает мировую безопасность и негативно сказывается на "оперативной обстановке", заявил Владимир Путин на коллегии ФСБ.На этом фоне, добавил президент в эфире телеканал "Россия 24", активизируются иностранные разведывательные службы, чьи агенты охотятся за информацией политического, экономического, научного и, конечно, технического характера.Всего за год российские спецслужбы пресекли деятельность 129 кадровых сотрудников и еще 465 агентов зарубежных разведок, добавил Путин.В этой связи работа ФСБ должна быть еще надежнее, чем раньше. Глава государства заявил, что ждет от российских силовиков профессиональных и слаженных действий, а также быстрого и эффективного решения поставленных задач.