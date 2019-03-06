В гибели двухлетнего сына известного политолога Сергея Рогова, скорее всего, обвинят няню. По версии следствия, она оставила малыша на балконе, а сама пошла к старшему ребенку. Предположительно, мальчик проснулся, выбрался из коляски, где спал, перелез через парапет и упал с пятого этажа.

В гибели двухлетнего сына известного политолога Сергея Рогова, скорее всего, обвинят няню. По версии следствия, она оставила малыша на балконе, а сама пошла к старшему ребенку. Предположительно, мальчик проснулся, выбрался из коляски, где спал, перелез через парапет и упал с пятого этажа.Как пояснил "Москве 24" адвокат Ринат Мещеров, сначала правоохранительные органы проведут экспертизу. Следствие должно точно установить, что смерть ребенка – преступная халатность, а не трагическая случайность.В этом случае ответственность понесет, вероятнее всего, няня. Причем если она работала по официальному договору, то ничего доказывать не придется и ей сразу предъявят обвинение. В случае же, если никакого документа не было, то следствию нужно будет как-то подтвердить факт материально-денежных отношений между родителями и сиделкой. Максимальное наказание может составить до 5 лет тюрьмы, уточнил Мещеров.