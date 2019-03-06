Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об ответственности за распространение фейковой информации. Такие сетевые ресурсы будут блокироваться по требованию Роскомнадзора.

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об ответственности за распространение фейковой информации. Законопроект был инициирован группой парламентариев, в том числе сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.Как сообщает "Интерфакс", документ вводит запрет на распространение в сетевых изданиях недостоверной общественно значимой информации, которая создает различные угрозы (например, угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу нарушения общественной безопасности).В случае обнаружения фейка Роскомнадзор направляет уведомление с требованием удалить данную информацию, и редакция обязана ее незамедлительно убрать. Если же материал не был удален, Роскомнадзор обращается к оператору связи для ограничения доступа к ресурсу.При этом ко второму чтению из-под действия законопроекта были выведены традиционные медиа, то есть фактически все СМИ, зарегистрированные в установленном порядке. Также его положения не будут распространяться на деятельность новостных агрегаторов в случае распространения на них фейков.