Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший принял вызов экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Витора Белфорта. На данный момент бразилец является действующим бойцом лиги ONE.

Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший принял вызов экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Витора Белфорта. На данный момент бразилец является действующим бойцом лиги ONE."Для подготовки к бою с ним мне нужно восемь недель, еще две недели для того, чтобы убедиться, что я смогу устроить театральное шоу, -приводит слова Джонса-младшего "Советский спорт" со ссылкой на TMZ.com. – Впрочем, я готов побить Белфорта, пройдя подготовку и за шесть недель"."При этом я уважаю этого парня, ведь он был великолепным бойцом – одним из лучших за всю историю. Однако, когда дело доходит до бокса, то тут король один. И это я. Поскольку Мухаммеда Али нет, не думаю, что сейчас есть на планете что-то опаснее меня с этими руками".