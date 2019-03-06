Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Италии в очередном раунде Универсиады, которая проходит в Красноярске. Встреча между соперницами завершилась со счетом 9:3 в пользу хозяек студенческих игр.

Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Италии в очередном раунде Универсиады, которая проходит в Красноярске. Встреча между соперницами завершилась со счетом 9:3 в пользу хозяек студенческих игр.Примечательно, что россиянки одержали в матче досрочную победу – их преимущество было настолько очевидным, что смысла проводить 9 и 10 энды соперники не увидели. Победу соборной России принесли Мария Комарова, Анастасия Даньшина, Ульяна Васильева и Екатерина Кузьмина.Для российских спортсменок эта победа стала пятой из шести возможных. Ранее они обыграли Южную Корею (8:6), Японию (8:4), Великбоританию (7:6) и Швейцарию (13:9), проиграв лишь раз – спортсменкам из Китая (6:8).