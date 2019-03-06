Мужская сборная России по шорт-треку стала обладателем серебряных медалей XXIX зимней Универсиады. В Красноярске россияне заняли второе место на дистанции 5000 метров, пропустив вперед себя лишь спортсменов Южной Кореи.

Мужская сборная России по шорт-треку стала обладателем серебряных медалей XXIX зимней Универсиады. В Красноярске россияне заняли второе место на дистанции 5000 метров, пропустив вперед себя лишь спортсменов Южной Кореи.Корейские шорт-трекисты выиграли золото, проехав дистанцию за 6 минут 50,062 секунды. Россияне Артем Денисов, Даниил Ейбог, Константин Ивлиев и Сергей Милованов отстали на 3,878 секунды. Замкнули тройку японцы с отставанием в 10,687 секунды.Ранее в командной гонке взяла медаль и женская сборная России. Россиянки выиграли эстафету на дистанции 3000 метров.