Стас Садальский возмущен поведением телевизионщиков, которые позволили ушлой сиделке раскрыть тайны личной жизни легендарной Маргариты Тереховой. Артист шокирован тем, как цинично замарали имя звезды советского кино.

Стас Садальский возмущен поведением телевизионщиков, которыепозволили ушлой сиделке раскрыть тайны личной жизни легендарной Маргариты Тереховой. Артист шокирован тем, как цинично замарали имя звезды советскогокино.Садальский отметил, что дети Тереховой правильно сделали,что избавились от бессовестной прислуги. По мнению артиста, человек, который относитсяк своим беспомощным подопечным с любовью и уважением, никогда не решится натакую подлость, даже в случае, если его каким-то образом обидели."Если бы она искренне относилась бы с опекаемой, она никогдабы не пошла на ТВ с этими подробностями..., да еще и фотографии лежачейбеспомощной звезды принесла. Мерзкая, непорядочная тетка, гнать поганойметлой!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал взбешенный Стас в личном Instagram.Артист уверен, что Маргарита Терехова, была и останется звездой,и никакие болезни и сиделки не смогут изменить этого. В конце Садальскийдобавил, что Дмитрий Борисов, который позволил очернять легендарную артистку всвоем шоу, ничем не лучше гадкой женщины, которая много лет была вхожа в дом Маргариты Борисовны,ухаживала за ней, а после "продала" ее телевизионщикам.Напомним, вчера, 5марта, на Первом канале в эфир вышел выпуск программы "Пусть говорят", в которомвыступила некая Мария Диброва. Женщина семь лет ухаживала за МаргаритойТереховой. Артистке необходим круглосуточный уход из-за неизлечимой и прогрессирующейболезни Альцгеймера.Диброва рассказала в студии, что дети Тереховой ее выгнали безобъяснения причин. В эфире она продемонстрировала "дневник самочувствия", в который она многолет методично записывала каждый шаг Маргариты Борисовны. Также Мария рассказала,что за время работы успела сделать множество снимков страдающей от неизлечимогонедуга знаменитости, якобы себе на память. Фото больной звезды она отдаларедакторам программы и, скорее всего, не бесплатно.