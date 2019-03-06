Врачи бьют тревогу: в России растет число случаев заражения смертельно опасными болезнями. Причем, вспышки заболеваний пока что фиксируются в приграничных с Украиной регионах.

Врачи бьют тревогу: в России растет число случаев заражения смертельноопасными болезнями. Причем, вспышки заболеваний пока что фиксируются вприграничных с Украиной регионах.Самая опасная ситуация сложилась в Крыму: там числолабораторно подтвержденных случаев заболевания корью с начала года выросло до36 человек. Казалось бы, что для двухмиллионного Крыма это капля в море, но примерностолько же заболевших корью было выявлено в республике за весь прошлый год.Болезнь пришла в Крым с Украины, там ситуация уже вышла из-подконтроля, врачи говорят об . Число заболевших в Незалежной с началагода превысило 26 тысяч человек. От осложнений, вызванных корью, скончались 10человек.Глава местного управления Роспотребнадзора по Крыму НатальяПеньковская сообщила, что около четверти заболевших приехали с Украины. Причем,привезли болезнь они после новогодних праздников: многие крымчане ездили ксвоим родным, чтобы отметить Новый год и вместе с подарками доставили в Крым опаснуюинфекцию.Три города на сегодня считаются ее очагом – Симферополь,Бахчисарай и Севастополь. Ситуация осложняется тем, что большинство населенияКрыма – не привитые. В бытность Крыма украинским там практически не делалипрививки от кори, к тому же граждане Незалежной поддались на утверждения о том,что от них только вред и включились в массовую антипрививочную кампанию.Собственно, из-за этого сейчас на Украине и бушует . В XXI веке люди неверят в профилактическое действие прививок и отбрасывают развитие страны в век XIX. А, между тем, благодаряеще советской системе здравоохранения и соблюдению календаря прививок, вбольшинстве республик удалось победить такие болезни как оспа, корь, скарлатинаи прочие опасные для жизни инфекции. Сегодня Украина с ее умирающей медициной можетстать рассадником канувших в лету заболеваний.Поэтому в Крыму и Ростовской области сейчас принимаютсяособые меры безопасности: на границе с Украиной врачи проверяют всех въезжающихв Россию на предмет признаков кори. С недавнего времени приходится выискивать ипотенциальных больных с скарлатиной. Вспышка этой болезни зафиксирована в украинскомМариуполе.Но всех людей, конечно, не проверишь. Известно, что инкубационныйпериод у кори может длиться до двух недель, а в это время болезнь себя никак непроявляет. Заразиться корью можно воздушно-капельным путем, что делает ее особоопасной. Источником инфекции служит больной человек, который выделяет вирус вовнешнюю среду при чихании, кашле или разговоре. В случае контакта с больным, непривитые от этой инфекции и ранее не болевшие люди заболевают в 100% случаев. Длякори характерны красная сыпь, высокая температура, конъюнктивит и светобоязнь.Скарлатина – тоже инфекционное заболевание своздушно-капельным путем передачи. Эта болезнь очень похожа на ангину: боль вгорле, затруднение глотания, увеличение подчелюстных лимфатических узлов,высокая температура, сыпь на коже и языке.И от кори, и от скарлатины умирают. Особенно опасны этиболезни для взрослых, они тяжелее переносят так называемые детские инфекции. Специалистырекомендуют при первых признаках заболевания обращаться к врачу. А эксперты темвременем выступают с неутешительными прогнозами: впереди лето, миграция междуРоссией и Украиной значительно увеличиться. Поездки к родным и знакомым могут серьезноосложнить эпидемиологическую ситуация в приграничных с Россией регионах.