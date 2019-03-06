Врачи бьют тревогу: в России растет число случаев заражения смертельно
опасными болезнями. Причем, вспышки заболеваний пока что фиксируются в
приграничных с Украиной регионах.
Врачи бьют тревогу: в России растет число случаев заражения смертельно
опасными болезнями. Причем, вспышки заболеваний пока что фиксируются в
приграничных с Украиной регионах.
Самая опасная ситуация сложилась в Крыму: там число
лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью с начала года выросло до
36 человек. Казалось бы, что для двухмиллионного Крыма это капля в море, но примерно
столько же заболевших корью было выявлено в республике за весь прошлый год.
Болезнь пришла в Крым с Украины, там ситуация уже вышла из-под
контроля, врачи говорят об . Число заболевших в Незалежной с начала
года превысило 26 тысяч человек. От осложнений, вызванных корью, скончались 10
человек.
Глава местного управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья
Пеньковская сообщила, что около четверти заболевших приехали с Украины. Причем,
привезли болезнь они после новогодних праздников: многие крымчане ездили к
своим родным, чтобы отметить Новый год и вместе с подарками доставили в Крым опасную
инфекцию.
Три города на сегодня считаются ее очагом – Симферополь,
Бахчисарай и Севастополь. Ситуация осложняется тем, что большинство населения
Крыма – не привитые. В бытность Крыма украинским там практически не делали
прививки от кори, к тому же граждане Незалежной поддались на утверждения о том,
что от них только вред и включились в массовую антипрививочную кампанию.
Собственно, из-за этого сейчас на Украине и бушует . В XXI веке люди не
верят в профилактическое действие прививок и отбрасывают развитие страны в век XIX. А, между тем, благодаря
еще советской системе здравоохранения и соблюдению календаря прививок, в
большинстве республик удалось победить такие болезни как оспа, корь, скарлатина
и прочие опасные для жизни инфекции. Сегодня Украина с ее умирающей медициной может
стать рассадником канувших в лету заболеваний.
Поэтому в Крыму и Ростовской области сейчас принимаются
особые меры безопасности: на границе с Украиной врачи проверяют всех въезжающих
в Россию на предмет признаков кори. С недавнего времени приходится выискивать и
потенциальных больных с скарлатиной. Вспышка этой болезни зафиксирована в украинском
Мариуполе.
Но всех людей, конечно, не проверишь. Известно, что инкубационный
период у кори может длиться до двух недель, а в это время болезнь себя никак не
проявляет. Заразиться корью можно воздушно-капельным путем, что делает ее особо
опасной. Источником инфекции служит больной человек, который выделяет вирус во
внешнюю среду при чихании, кашле или разговоре. В случае контакта с больным, не
привитые от этой инфекции и ранее не болевшие люди заболевают в 100% случаев. Для
кори характерны красная сыпь, высокая температура, конъюнктивит и светобоязнь.
Скарлатина – тоже инфекционное заболевание с
воздушно-капельным путем передачи. Эта болезнь очень похожа на ангину: боль в
горле, затруднение глотания, увеличение подчелюстных лимфатических узлов,
высокая температура, сыпь на коже и языке.
И от кори, и от скарлатины умирают. Особенно опасны эти
болезни для взрослых, они тяжелее переносят так называемые детские инфекции. Специалисты
рекомендуют при первых признаках заболевания обращаться к врачу. А эксперты тем
временем выступают с неутешительными прогнозами: впереди лето, миграция между
Россией и Украиной значительно увеличиться. Поездки к родным и знакомым могут серьезно
осложнить эпидемиологическую ситуация в приграничных с Россией регионах.