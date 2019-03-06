Семен Павличенко стал победителем чемпионата России по санному спорту. Соревнование проходило в Сочи. Результат 27-летнего саночника по сумме двух попыток составил 1 минуту 43,211 секунды.

Семен Павличенко стал победителем чемпионата России по санному спорту. Соревнование проходило в Сочи. Результат 27-летнего саночника по сумме двух попыток составил 1 минуту 43,211 секунды.Серебряную медаль чемпионата России завоевал Роман Репилов, отставание которого от победителя составило 0,153 секунды. Бронзу завоевал Александр Горбацевич. Он отстал от Павличенко на 0,474 секунды.Отметим, что Павличенко является двукратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы, а в нынешнем сезоне впервые в карьере выиграл Кубок мира. Ранее он сообщил о том, что намерен завершить спортивную карьеру.