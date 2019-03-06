Главный тренер санкт-петербургского Зенита Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского Вильярреала. Российский специалист осторожно оценил шансы своей команды в противостоянии с желтой субмариной.

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Российский специалист осторожно оценил шансы своей команды в противостоянии с "желтой субмариной"."Шансы есть, однако их сложно измерить, все-таки "Вильярреал" является хорошей командой, — приводит слова Семака Спорт24.Ru. – У них прекрасная группа атаки, есть в их составе как молодые футболисты, так и достаточно опытные. У них есть все, чтобы играть на хорошем уровне. Мы попытаемся сыграть как можно лучше. Как сложится дальше – сложно сказать, а пока мы должны работать. Результат же может быть любым"."Нам важно и забить, и не пропустить. Будем стараться сделать и то, и другое. Судьбу противостояния решают два матча, и как бы не завершилась игра в Санкт-Петербурге, все будет решаться через неделю. Таких примеров полным-полно".Напомним, что встреча между "Зенитом" и "Вильярреалом" состоится 7 марта в Северной столице России. Начало в 20:55 по московскому времени.