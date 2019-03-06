Новосибирский завод химконцентратов и машиностроительный завод Электростали заключили соглашение с Сибирским химическим комбинатом. Компания будет изготавливать и поставлять макеты тепловыделяющих сборок и тепловыделяющих элементов, сообщает ГТРК Томск.

Новосибирский завод химконцентратов и машиностроительный завод Электростали заключили соглашение с Сибирским химическим комбинатом. Компания будет изготавливать и поставлять макеты тепловыделяющих сборок и тепловыделяющих элементов, сообщает ГТРК "Томск"."Машиностроительный завод Электростали изготовит макеты и комплектующие для тепловыделяющих элементов. А Новосибирский завод химконцентратов разработает макеты тепловыделяющих сборок. Они необходимы для того, чтобы проверить работу оборудования для рефабрикации и фабрикации ядерного топлива", — рассказал начальник производства опытно-демонстрационного энергокомплекса СКХ Дмитрий Зозуля.В имитаторах тепловыделяющих элементов нитридное топливо заменят свинцовыми таблетками. Таким образом, макеты помогут провести механическую, конструктивную и технологическую проверку сопряжения участков изготовления тепловыделяющих элементов, сборок и новых таблеток. Все недочеты учтут при запуске производства ядерного топлива. Оборудование начнут монтировать в 2019 году.