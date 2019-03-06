Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, которая накануне переложила материальную ответственность за питание школьников на родителей, в прямом эфире программы 60 минут сказала, что ее неправильно поняли.

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, которая накануне переложила материальную ответственность за питание школьников на родителей, в прямом эфире программы "60 минут" сказала, что ее неправильно поняли. Чиновница объяснила, что в ее фразах, вызвавшие активные обсуждения в Сети, произошла путаница."Произошла путаница двух понятий — организация и обеспечение. Что касается организации — это исключительно полномочия самой школы: подвоз и приобретение продуктов, торги по ним. Вся ответственность лежит исключительно на учебном заведении. А родители обеспечивают питание в части оплаты за него", — подчеркнула Ольга Беляева.Глава департамента отметила, что неправильно высказалась из-за смешения смысла слов: "Все то, что вы услышали, было об организации питания. Организация — это ответственность школы, а обеспечение — это ответственность родителей. Если говорить об организации, то это совокупность тех мероприятий, которые должно провести образовательное учреждение, чтобы ребенок пришел в столовую и начал там питаться. А родители должны только заплатить за это питание"."По закону, бесплатным питанием могут пользоваться только дети с особенностями в развитии", — добавила она.Накануне в Интернете появилась видеозапись, на которой Ольга Беляева, комментируя отмену бесплатных завтраков для учеников младших классов во Владимире, заявила, что организация питания детей в школах — это ответственность родителей.