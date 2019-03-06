Предсмертные слова великих людей:
* Подумаешь - свернул не в том месте! С кем не бывает! И.Сусанин.
* Я был бы не прочь узнать какой-нибудь рецепт блюда из вашей национальной кухни. Джеймс Кук.
* Ну и иди пешком, а я поеду на лифте. Один из сиамских близнецов - другому.
* У женщин свои секреты. Дездемона.
* Пап, а, пап, а почему трава зеленая? Пап, а, пап, а что будет, если крестьяне перестанут платить оброк? Пап, а, пап, а откуда я взялся? Пап, а, пап, а кто сильнее: медведь или кабан? Пап, а, пап, а почему у теть не растет борода? Пап, а, пап, а что такое опричнина? Пап, а, пап, а когда будет следующий Земский собор? Пап, а, п! Сын Ивана Грозного.
* Что бы ни случилось, меня не будить. А.И.Герцен.
* Нет. Весь я не умру. Профессор Доуэль.
еще анекдот!