Работники переодевались после смены, и как раз в это время и началось возгорание

Работники переодевались после смены, и как раз в это время и началось возгораниеНа заводе по производству стеклотары «Русджам» в Гороховце произошёл , в котором пострадали 7 человек. Один из них находится в реанимации.В помещении бытовки, расположенной в одном из цеху, хранили легковоспламеняющиеся жидкости – растворители, краски и т.д.Работники переодевались после смены, и как раз в это время и началось возгорание. Заметив происходящее, сотрудники завода самостоятельно .У следователей две версии возгорания - неосторожное обращение с огнём, в том числе курение или же замыкание электропроводки, к которой подключили бытовой прибор.