На столичных дорогах сотрудники ГИБДД поздравляют представительниц прекрасного пола с наступающим праздником, выражают слова восхищения и вручают весенние цветы...

Ежегодно в преддверии Международного женского дня инспекторы дорожно-патрульной службы останавливают автомобили, чтобы порадовать автоледи приятным сюрпризом.На столичных дорогах сотрудники ГИБДД поздравляют представительниц прекрасного пола с наступающим праздником, выражают слова восхищения и вручают весенние цветы, как символ свежести, красоты и начала долгожданного времени года.На Ленинском проспекте г. Москвы сотрудники 3 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве поздравили автоледи, среди которых были и медийные персоны, с наступающим весенним праздником.Инспекторы 4 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве, а также Полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве вручали девушкам за рулем автомобиля, а также женщинам-водителям общественного транспорта букеты и памятки по безопасности дорожного движения.Акцию «Весенние сюрпризы для автоледи» провели сотрудники 5 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. Госавтоинспекторы в честь приближающегося праздника останавливали женщин-водителей, чтобы вручить букет тюльпанов и поздравительные открытки. Вместо причины остановки девушки слышали поздравительную речь от сотрудников дорожной полиции. Одна из автоледи поделилась впечатлениями и призналась, что впервые стала участницей подобной акции. Инспекторы еще раз напомнили автолюбительницам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и пожелали счастливого пути.Инспекторы 7 специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве, а также Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве также вручали яркие букеты тюльпанов с пожеланиями крепкого здоровья, семейного благополучия, безопасных дорог и приятных путешествий.Представительницы прекрасного пола поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оригинальное поздравление и пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения. Теплые слова благодарности и искренние женские улыбки сделали весенний день более солнечным и позитивным.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81