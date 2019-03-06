На северокорейском космодроме Сохэ, который бездействовал с августа 2018 года, вновь возобновилась деятельность. В частности, замечена активность на стенде испытаний двигателей и на РЛС.

На северокорейском космодроме Сохэ, который бездействовал с августа 2018 года, вновь возобновилась деятельность. В частности, замечена активность на стенде испытаний двигателей и на РЛС. Соответствующие выводы эксперты Центра стратегических и международных исследований США сделали, изучая спутниковые снимки, передает "Интерфакс".Как утверждают специалисты, работы на космодроме возобновились через 2 дня после провалившегося саммита в Ханое, где президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли достигнуть анонсированного совместного соглашения.Ранее космодром Сохе использовался для запусков искусственных спутников. Однако в сентябре 2018 года на межкоррейском саммите Ким Чен Ын пообещал президенту Южной Кореи демонтировать Сохэ для повышения взаимного доверия между государствами.