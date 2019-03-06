Громкий судебный процесс, который дошел до Верховного суда. Началось все с того, что за ужином в одном из гриль-баров Волгодонска кто-то из сотрудников Российского авторского общества услышал песню Стинга и выяснил, что звучала композиция незаконно.

Громкий судебный процесс, который дошел до Верховного суда. Началось все с того, что за ужином в одном из гриль-баров Волгодонска кто-то из сотрудников Российского авторского общества услышал песню Стинга и выяснил, что звучала композиция незаконно.Концерты в Олимпийском и мировое турне: 67-летний Стинг — в форме, по-прежнему — рок-идол, и, кажется, неизменный на этом посту.Учит русский язык и познает русскую душу, десятки концертов в России. Британский музыкант успел влюбиться в Казань, а его полюбили, в Волгодонске, небольшом городе в Ростовской области, да так, что нарушили закон.Арбитражным судом Ростовской области рассмотрено дело N А53-4403/2018 по иску Общероссийской общественной организации "Российское авторское общество" к обществу с ограниченной ответственностью "ДМР" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение.Музыкальное меню в гриль-баре Волгодонска "Мясо и Солод" стало причиной судебного разбирательства. Под шум прибоя в заведении проигрывали Стинга, а рядом в фитнес-клубе — треки Рэнди Джексона, тоже незаконно. С иском в суд обратилось "Российское авторское общество"."Удовлетворены были требования по выплате компенсации для правообладателя, но, с другой стороны, абсурдность была в том, что в исполнительном производстве находится лист, который предполагает обращение самого правообладателя для получения этой компенсации", — пояснил председатель правления РАО Максим Дмитриев.Проще говоря, ростовские слуги Фемиды приглашают артистов за компенсацией. Выходит по 20 тысяч рублей на брата. Приехать нужно лично."Денежные средства передаются истцам либо непосредственно судебными приставами зачисляются на их счет. Либо же через представителя, имеющего права на получение денежных средств", — рассказал адвокат Ростовской коллегии адвокатов Константин Макаров.При этом крупнейшие зарубежные общества по управлению правами на коллективной основе — PRS и ASCAP — написали письма в адрес суда о том, что существует общепринятая международная практика, согласно которой компенсация правообладателя передается непосредственно через уполномоченных представителей — авторские общества.Таким представителем в России является РАО. Организация обеспечивает защиту интеллектуальной собственности исполнителей. Подобный механизм — общемировая практика, чтобы артист мог заниматься творчеством.Представители Российского авторского общества уже подали жалобу в Верховный суд. Разбирательства продолжаются, ну а деньги ждут получателей.Сложно представить, что Стинг или брат Майкла Джексона Рэнди Джексон прервут свою концертную деятельность, чтобы забрать вознаграждение. Позиция Ростовского суда серьезно удивила мировое профессиональное сообщество и рискует нанести ощутимый урон России в глазах зарубежных партнеров.