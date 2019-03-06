С приходом весны столичные энергетики готовятся к паводкам. Все подстанции и коллекторы в зоне риска оснастили переносными насосами и мотопомпами. В постоянной готовности находятся почти 500 мобильных бригад.

С приходом весны столичные энергетики готовятся к паводкам. Все подстанции и коллекторы в зоне риска оснастили переносными насосами и мотопомпами. В постоянной готовности находятся почти 500 мобильных бригад.Под оживленным Третьим транспортным кольцом проложены целые магистрали кабельных артерий столицы. Здесь сосредоточена большая часть подземных сооружений для обслуживания высоковольтных сетей.Новоспасский коллектор один из самых длинных, протяженность этих сетей более полутора километров. По ним проходит электроэнергия между двумя подстанциями Южного и Юго-Восточного округа. Напряжение кабельной линии 110 тысяч вольт.Чтобы электроэнергия исправно поступала к потребителю, в коллекторе должно быть чисто и сухо. Поэтому тоннели для коммуникаций — это сложное инженерное сооружение. Системы пожарной безопасности, вентиляционные шахты, датчики определения концентрации вредных газов — все это обязательные составляющие любого коллектора. Чуть ниже на глубине 15 метров установлены насосы для откачки воды. Сейчас они пустые, но к моменту весенней оттепели все должно работать исправно."Например, если начинается затопление, приходит сюда вода, то срабатывает автоматика. Поплавок поднимается, и насос включается в автоматическом режиме", — рассказывает Владимир Родькин, мастер филиала ПАО "МОЭСК".Проверка работоспособности системы проходит раз в три месяца. По мере поступления талых вод осмотр учащается до двух недель. Постоянный контроль дистанционно ведет диспетчерский пункт. В случае аварии электромонтеры тут же получат сигнал."В каждую фазу кабеля заложены по две оптоволоконные линии связи, которые ведут полный мониторинг состояния кабельной линии, показывают токовые нагрузки, температурные режимы", — объясняет Роман Полонский, начальник цеха эксплуатации кабельных линий филиала ПАО "МОЭСК".Благодаря реконструкции в 2012 году, удалось увеличить и пропускную способность электроснабжения. Восемь километров маслонаполненного кабеля заменили на кабель с полиэтиленовой изоляцией. Модернизировать оставшиеся электросети, а это около 30 процентов, планируют к 2025 году.