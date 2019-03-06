Кисловодский городской суд оставил бойца смешанного стиля Александра Емельяненко-младшего под арестом. Решение суда было поддержано Ставропольским краевым судом. 37-летний спортсмен подавал апелляцию на арест сроком на 10 суток.

Кисловодский городской суд оставил бойца смешанного стиля Александра Емельяненко-младшего под арестом. Решение суда было поддержано Ставропольским краевым судом. 37-летний спортсмен подавал апелляцию на арест сроком на 10 суток."Постановление судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края от 2 марта 2019 года в отношении Емельяненко Александра Владимировича оставить без изменений", — заявил судья, слова которого передает ТАСС.Напомним, что Емельяненко-младший был задержан в Кисловодске в пьяном виде за рулем автомобиля. Полицейские попытались эвакуировать автомобиль бойца, но возмущенный мужчина сел за руль, оскорбляя представителей власти, после чего попал в ДТП.Ему вменили неповиновение полиции. По задержании он признал свою вину.