В гостях у Бориса Корчевникова — заслуженный артист России Владислав Ветров. Актеру блестяще удаются роли русских офицеров и простых рабочих. Первую известность Ветрову принесла роль брошенного мужа героини Лизы Боярской в картине Адмиралъ.

В гостях у Бориса Корчевникова — заслуженный артист России Владислав Ветров.Актеру блестяще удаются роли русских офицеров и простых рабочих. Первую известность Ветрову принесла роль брошенного мужа героини Лизы Боярской в картине "Адмиралъ". Нисколько не помешало отсутствие театрального образования яркому и харизматичному Ветрову достичь больших высот в профессии. Но путь к успеху не был простым. Ему много раз приходилось начинать все с чистого листа.Ветров принял решение оставить свою жену. Сначала он решил, что это ненадолго. Супруга не поддержала его желания покорить столицу. Он уехал один, уверенный в том, что заберет семью, как только устроится в Москве.В Москве он был совершенно один, рядом никого не было. Без перспектив и даже без еды, он даже жил на Казанском вокзале."Тогда появился напиток спасительный для меня по-моему карману. 20 копеек стоил стакан "Фанты". Я им завтракал, я им обедал, я им ужинал".Потом в его жизни появилась актриса Вера Сотникова. По словам актера, это было похоже на солнечный удар. Справиться с этими чувствами он был не в силах. Почему же они расстались? Как вышло, что он снова вернулся в родной Ростов, в театр, где раньше служил, и к жене, которая нашла в себе силы простить ему измены?Казалось, все в жизни встало на свои места, как будто не было разлуки, отъезда в Москву. В их семье появился еще один ребенок – дочка Настя. При этом сам Ветров стал ощущать гнетущую пустоту. Он практически утратил интерес к жизни. По словам актера, мужчине необходимо, чтобы им восхищались, а жена не проявляла никакого интереса к его творчеству.Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы однажды он не встретил ту, которая разделила с ним его мечты. Когда юная актриса из ростовского театра сама призналась ему в любви, он лишь рассмеялся. Но именно она помогла ему возродиться из пепла. Она согласилась поехать с ним в Москву, где он снова попытал счастье, и на этот раз судьба ему улыбнулась.За его плечами много больших и серьезных ролей в театре и кино. Всенародную любовь ему принесла роль сантехника дяди Бори, безнадежно влюбленного в старшую горничную.Что стало причиной расставания актера с Верой Сотниковой? Простила ли ему жена измену? Кого из известных актеров он мечтал встретить за кулисами? И как вышло, что всенародную любовь ему принесла роль сантехника дяди Бори в комедийном сериале "Отель Элеон"? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".