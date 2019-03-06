Следующий флагманский смартфон Huawei, который будет представлен 26 марта, получит камеру с функцией суперзума и качественной съемки в условиях тусклого освещения. Об этом изданию Android Central рассказал вице-президент компании по мировому маркетингу продуктов Клемент Вонг.

Следующий флагманский смартфон Huawei, который будет представлен 26 марта, получит камеру с функцией "суперзума" и качественной съемки в условиях тусклого освещения. Об этом изданию Android Central рассказал вице-президент компании по мировому маркетингу продуктов Клемент Вонг."Телескопическая" камера Huawei P30 Pro позволит приближать картинку на столько, что можно будет разглядеть даже мельчайшие детали на снимке. Уровень масштабирования устройства, однако, пока не раскрывается. Прошлогодний P20 Pro обладал 3-кратным оптическим и 5-кратным гибридным зумом. Новую модель, предположительно, оснастят механическим зум-объективом, который сможет увеличивать изображение до 10 раз.В дополнение к "суперзуму", сообщил Вонг, P30 Pro сможет вести качественную фотосъемку в условиях недостатка света. Не вдаваясь в детали, он сообщил, что разработанное внутри Huawei решение не будет ограничиваться улучшением снимков программным путем. За счет применения искусственного интеллекта и уникального аппаратного обеспечения, подытожил топ-менеджер, новинка предложит "революционную технологию, которая перепишет правила фотографии".Несколько недель назад гендиректор Huawei Ричардом Ю выложил в китайскую соцсеть Weibo фотографию, предположительно сделанную на P30 Pro. На ней запечатлена поверхность Луны, причем приближенная на столько, что можно увидеть кратеры. Несмотря на плохо затертую (очевидно, умышленно) подпись, можно догадаться, что снимок был сделан на устройство, оснащенное четырьмя объективами Leica. Фото, написал Ричард Ю, было сделано прямо с рук, без штатива и других приспособлений.Как ожидается, Huawei P30 и Huawei P30 Pro будут представлены 26 марта. Анонс новинок пройдет на пресс-конференции в Париже.