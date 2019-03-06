Определился еще один полуфиналист Кубка России по футболу. Им стал тульский Арсенал, вышедший победителем в двухраундовом противостоянии с Оренбургом. Встреча, прошедшая в Химках, завершилась 1:1, но в первой встрече туляки выиграли 4:2.

Определился еще один полуфиналист Кубка России по футболу. Им стал тульский "Арсенал", вышедший победителем в двухраундовом противостоянии с "Оренбургом". Встреча, прошедшая в Химках, завершилась 1:1, но в первой встрече туляки выиграли 4:2.Исход борьбы за путевку был предрешен еще в прошлом году, когда "Арсенал" выиграл у оренбуржцев первый матч в гостях с результатом 4:2. После этого южноуральскей команде нужно было побеждать в гостях с преимуществом в три мяча. Положение "Оренбурга" стало еще сложнее на 54 минуте, после того Гия Григалава отличился после розыгрыша углового.В конце второго тайма "Оренбург" отыгрался благодаря пенальти, реализованному Денисом Поповичем. Но счет 1:1 вполне устроил "Арсенал", который впервые в истории вышел в полуфинал Кубка страны.