Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин перенес правительственный час с министром экономического развития Максимом Орешкиным после того, как тот не смог полно ответить на некоторые вопросы депутатов. Камнем преткновения стало обсуждение темы реализации национальных проектов и госпрограмм.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин перенес правительственный час с министром экономического развития Максимом Орешкиным после того, как тот не смог полно ответить на некоторые вопросы депутатов. Камнем преткновения стало обсуждение темы реализации национальных проектов и госпрограмм, передает РИА Новости.В частности, Вячеслав Володин поинтересовался, какой объем средств будет направлен на реализацию госпрограмм и национальных проектов в соответствии с посланием президента в этом году."Сумма несколько сот миллиардов рублей, которые идут, конкретно, в этом году. Есть средства федерального бюджета, есть региональные средства", — ответил Орешкин.Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров также не смог уточнить сумму, отметив только, что "из федерального бюджета эта сумма превышает значительно 3 триллиона рублей".Не дождавшись развернутого ответа на вопрос, сколько же средств было получено регионами и по какому объему средств состоялись торги, Володин предложил перенести правительственный час, чтобы Орешкин смог подготовиться к вопросам депутатов."Нам необходимо строить разговор совершенно конкретный, исходя из задач выполнения национальных проектов помесячно", — подчеркнул Володин.В свою очередь Орешкин, позже отвечая на вопросы журналистов, пообещал лучше подготовиться к следующему выступлению."У нас сегодня состоялся непростой разговор в Государственной думе, и вопрос, который был поставлен ребром, — вопрос исполнения национальных проектов. Мы тоже постоянно отмечаем, что своевременное исполнение — это залог для того, чтобы экономика развивалась успешно", — сказал Орешкин.При этом указал, что изначально должен был выступать перед депутатами немного с другой темой."Сейчас с парламентом пришли к пониманию, что тема будет сужена. Совместно будем готовиться с Минфином", — пояснил министр.