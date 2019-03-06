Украинскому журналисту Дмитрию Гордону досталось за его лицемерную позицию по отношению к националистам. Участники программы Вечер с Владимиром Соловьевым в пух и прах разнесли двуличного русофоба.

Украинскому журналисту Дмитрию Гордону досталось за его лицемернуюпозицию по отношению к националистам. Участники программы "Вечер с ВладимиромСоловьевым" в пух и прах разнесли двуличного русофоба.Гордону напомнили, что именно он в 2004 году помог статьпрезидентом Виктору Ющенко, при котором началась реабилитация бандеровцев на высшемуровне. Так что сейчас пусть не жалуется на то, что националисты грозятся егоубить, посоветовали Гордону гости студии.Политолог Владимир Корнилов отметил, что украинскийжурналист предпочитает не выступать в защиту своих коллег, которых убивают исажают в тюрьмы. "Гордон вдруг увидел, что это к нему обращаются. Почему-тодо этого он не обращал внимание на то, что эти угрозы звучат, воплощаются вжизнь: кого-то в мусорные баки засовывают, кого-то арестовывают. Ну инормально, демократия", – сказал эксперт.Постоянный гость Владимира Соловьева – политолог СергейМихеев – обратился к российским либералам, которые так много говорят о европейскойУкраине, ставя ее в противовес тоталитарной России. В свою очередь бывшийукраинский депутат Спиридон Килинкаров напомнил, что именно Гордон сделал все,чтобы к власти на Украине пришли последователи Степана Бандеры.Накануне, 5 марта перепуганный Дмитрий взволнованнымголосом сообщил на своем канале на YouTube, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион и замглавы Кировоградскогообластного совета Игорь Степура пожелали ему смерти.Причиной послужиловысказывание Гордона, в котором он назвал идеологию украинского националистаСтепана Бандеры предтечей многих национальных проблем."Эта тварь сказала, что не любит Бандеру. Иди, мразь, в ад",– так отреагировала на это госпожа Фарион. А Игорь Степура опубликовал у себя вFacebook фото и написал: "Надо, чтобы оно сдохло вслед заБузиной", имея в виду застреленного в 2015 году журналиста Олеся Бузину. За несколькодней до убийства репортеру угрожали националисты, а скандальный сайт"Миротворец" выложил в общий доступ его личные данные.