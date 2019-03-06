Киевский журналист Владимир Скачко уверен, что 11 марта он будет арестован. Об этом он рассказал в прямом эфире программы 60 минут.

Киевский журналист Владимир Скачко уверен, что 11 марта он будет арестован. Об этом он рассказал в прямом эфире программы "60 минут"."11 марта в 11 часов я буду, скорее всего, арестован. Мне светит от 5 до 10 лет тюрьмы. Меня обвиняют в сговоре с Кириллом Вышинским по статье 5.10, подразумевающей конфискацию имущества", — сказал Скачко.Они пытались меня найти и обвиняли в том, что именно я оторвал Крым и Донбасс. Это называется посягательство на территориальную целостность Украины.Поводом для возбуждения уголовного дела стала статья, опубликованная 16 марта 2014 года, — "Крым. Возвращение или уход", где анализировались варианты сохранения Украиной Крыма. В частности, посредством переговоров."Это было воспринято определенными господами как посягательство на территориальную целостность Незалежной. В какой бредовой голове родилась эта мысль, я не знаю, но скрываться я не буду. Никаких преступных деяний я не совершал. Поэтому я приду, и пусть они разбираются", — сказал журналист.При этом он отметил, что 14 часовой обыск в его квартире очень похож на пытки."За все 14 часов я выпил только две чашки кофе", — подчеркнул Скачко, который страдает гипертонической болезнью.Они предложили мне еду в кулечке, но я от нее отказался, потому что хочу умереть в тюрьме.5 марта 2019 года Служба безопасности Украины провела обыск в киевской квартире известного оппозиционного журналиста Владимира Скачко. Обыск продолжался 14 с половиной часов. В результате изъяли компьютер, телефон и все флешки, а также вручили повестку: 11 марта журналист должен дать показания в Херсонском суде.