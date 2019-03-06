В Красноярске продолжается XXIX зимняя Универсиада. В среду разыгрываются 12 комплектов наград, и спортсмены продолжают борьбу за медали. Российские сноубордисты завоевали шесть медалей в различных дисциплинах.

В Красноярске продолжается XXIX зимняя Универсиада. В среду разыгрываются 12 комплектов наград, и спортсмены продолжают борьбу за медали. Российские сноубордисты завоевали шесть медалей в различных дисциплинах.В женском параллельном слаломе победу одержала россиянка Милена Быкова. Второе место осталось за еще одной представительницей России Натальей Соболевой. Замкнула же тройку лучших спортсменка из Южной Кореи Чжон Хэ-Рим.В аналогичной дисциплине, но уже среди мужчин победа также осталась за российским сноубордистом. Им стал Дмитрий Карлагачев. Серебряным призером Универсиады стал его соотечественник Дмитрий Сарсембаев. Третье место занял Ли Санхо из Южной Кореи.Еще две медали были завоеваны россиянами в слоупстайле. Победу одержала российская фристайлистка Лана Прусакова, серебро в турнире взяла Анастасия Таталина, а бронза досталась француженке Лу Барен.