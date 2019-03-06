Мужская сборная России по хоккею с мячом досрочно гарантировала себе место в плей-офф XXIX зимней Универсиады. В матче группового этапа российские хоккеисты одержали убедительную победу над командой Финляндии со счетом 8:1.

Мужская сборная России по хоккею с мячом досрочно гарантировала себе место в плей-офф XXIX зимней Универсиады. В матче группового этапа российские хоккеисты одержали убедительную победу над командой Финляндии со счетом 8:1.В составе победителей забитыми мячами отметились Юрий Бондаренко, Егор Дашков, Сергей Ган и Павел Плешивцев, а Владислав Кузнецов и Семен Чупин оформили по дублю. Автором единственного гола у финнов стал Никлас Валтанен.После победы россияне занимают второе место в группе, уступая шведам лишь по дополнительным показателям. В заключительном поединке группового этапа хоккеисты сборной России встретятся как раз со шведской командой. Игра состоится 8 марта.