Женская сборная России по шорт-треку одержала победу в эстафете на дистанции 3000 метров в рамках зимней Универсиады, которая проходит в эти дни в Красноярске. Победный результат россиянок составил 4 минуты 13,890 секунды.

Женская сборная России по шорт-треку одержала победу в эстафете на дистанции 3000 метров в рамках зимней Универсиады, которая проходит в эти дни в Красноярске. Победный результат россиянок составил 4 минуты 13,890 секунды.Победу сборной России принесли спортсменки в лице Екатерины Ефременковой, Эмины Малагич, Софьи Просвирновой и Евгении Захаровой. Следом за российский шорт-трекистками расположились представительницы Японии с отставанием в 4,764 секунды, и спортсменки из Казахстана. Они пересекли финишную линию спустя 13,614 секунды.Также отметим, что Екатерина Ефременкова также принесла в копилку сборной России бронзовую медаль. Она заняла третье место на дистанции 1000 метров.Таким образом, на данный момент в активе российской команды 56 медалей, из которых 17 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.