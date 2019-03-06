В Великобритании сразу в двух университетах нашли подозрительные пакеты. Студентов и преподавателей эвакуировали. В университете Глазго находку уже подорвали саперы.

В Великобритании сразу в двух университетах нашли подозрительные пакеты. Студентов и преподавателей эвакуировали. В университете Глазго находку уже подорвали саперы. Также обнаружена подозрительная посылка в Эсесском университете в городе Колчестер. Полицейские установили оцепление в 100 метрах от зданий и эвакуировали людей из нескольких корпусов университета, а также близлежащих строений, передает телеканал "Россия 24".Ранее подозрительный пакет также обнаружили в одном из банков Эдинбурга, но ничего опасного в нем не оказалось.Как сообщалось, 5 марта три небольших самодельных взрывных устройства были обнаружены в зданиях лондонского аэропорта Хитроу, городского аэропорта Лондона и на станции "Ватерлоо". Все они были упакованы в картонные коробки для посылок и могли вызвать пожар."В качестве меры предосторожности полиция рекомендовала провести эвакуацию из зданий, которые должны оставаться закрытыми до конца дня. Занятия в них на сегодня отменяются", — говорится в Twitter полицейского управления Шотландии.