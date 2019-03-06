Владимир Колокольцев поблагодарил иранских партнеров за регулярное участие в международной операции «Канал» и отметил результативность их работы.

«Сегодня в Москве Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел переговоры с Генеральным секретарем Штаба по борьбе с наркотиками Исламской Республики Иран Эскандаром Момени», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Владимир Колокольцев поблагодарил иранских партнеров за регулярное участие в международной операции «Канал» и отметил результативность их работы.Российский Министр проинформировал зарубежного коллегу о наркоситуации в России и подчеркнул значительный вклад иранских правоохранительных органов в дело борьбы с наркотрафиком из Афганистана. Участники переговоров сошлись во мнении, что рост производства запрещенных веществ в этой стране представляет угрозу миру и стабильности, социально-экономическому развитию и безопасности не только Афганистана, но и других государств.Глава МВД России отметил готовность расширять контакты в антинаркотической сфере в рамках Управления ООН по наркотикам и преступности и высоко оценил важность регионального сотрудничества в области противодействия транснациональной наркопреступности.«Значительную роль в оздоровлении наркоситуации также играет деятельность по сокращению спроса на наркотики: профилактика наркопотребления, лечение, реабилитация и ресоциализация наркопотребителей. В Российской Федерации существенный вклад в данную работу вносит Государственный антинаркотический комитет. Вместе с тем МВД России заинтересовано в изучении иранского опыта в сфере сокращения спроса на наркотики и предлагает наладить обмен мнениями в указанной области между представителями соответствующих заинтересованных ведомств двух стран», – сказал глава ведомства.По результатам переговоров Владимир Колокольцев и Эскандар Момени подписали План совместных действий Министерства внутренних дел Российской Федерации и Штаба по борьбе с наркотиками Исламской Республики Иран по сотрудничеству в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в период 2019-2022 годов.