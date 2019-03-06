В Москве задержана 23-летняя женщина, которая разместила в соцсетях объявление о том, что ищет приемных родителей для своей новорожденной дочери. За это она просила миллион рублей. При передаче денег она была задержана.

В Москве задержана 23-летняя женщина, которая продала свою новорожденную дочь за миллион рублей.Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, женщина разместила в соцсети объявление о том, что ищет приемных родителей для своей дочери. За это она просила миллион.5 марта в квартире на востоке Москвы женщина передала ребенка покупательнице и написала расписку о получении денег. После этого ее задержали. Сейчас жизни малышки ничего не угрожает.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Свою вину мать полностью признала.