Спасенный в Приморье гималайский медвежонок осваивается в Центре реабилитации тигров и других редких животных. Сотрудникам центра удалось запечатлеть первые шаги краснокнижного зверя. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

Спасенный в Приморье гималайский медвежонок осваивается в Центре реабилитации тигров и других редких животных в Андреевке. Сотрудникам центра удалось запечатлеть первые шаги краснокнижного зверя. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.На видео, снятом работниками учреждения, молодая самка робко шагает по направлению к бутылочке молока. "Это всегда памятный момент. Малышка уже освоила соску, у нее отличный аппетит", — рассказали в реабилитационном центре "Тигр".Напомним, 27 февраля медвежонка обнаружили при осмотре арендного участка в селе Хвищанка. Сотрудники лесозаготовительного предприятия увидели дерево, возле которого была кровь и стреляные гильзы. Когда они заглянули в находящуюся рядом берлогу - увидели, что там находится медвежонок, и сразу сообщили об этом специалистам. В настоящий момент браконьеру грозит уголовная ответственность за незаконную охоту, сообщает ГТРК "Владивосток".