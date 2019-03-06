На встрече женщин поздравили с наступающим праздником – Международным женским днем, им были вручены цветы и ценные подарки, всем пожелали крепкого здоровья, благополучия...

В рамках акции «8 Марта - В каждый Дом» руководство УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с Общественным советом при УВД по ЗАО провели встречу с вдовами погибших при исполнении служебного долга сотрудников. На встрече женщин поздравили с наступающим праздником – Международным женским днем, им были вручены цветы и ценные подарки, всем пожелали крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, хорошего весеннего настроения.Начальник отделения морально-психологического обеспечения УВД по ЗАО майор внутренней службы Ирина Соленкова поблагодарила всех присутствовавших за то, что они собрались в здании Управления, и отметила, что действующие сотрудники полиции бережно хранят память об ушедших товарищах и стараются оказывать посильную заботу о членах их семей.Встреча проходила за чаепитием, ее участники побеседовали в непринужденной обстановке и поделились воспоминаниями.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93